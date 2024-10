Nach Schätzungen der IG Metall zahlt das Unternehmen Borbet seinen Beschäftigten in den Werkshallen im Stammwerk in Hallenberg Nordrhein-Westfalen im Schnitt 19,50 Euro pro Stunde, in Bad Langensalza in Thüringen18 Euro und in Sachsen am Standort in Kodersdorf bei Görlitz nur 15 Euro. Das ist knapp mehr als der Mindestlohn.