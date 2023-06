Neun Hundewelpen sind in Kodersdorf im Landkreis Görlitz aus einem Kofferraum gerettet worden. Polizisten hielten am Mittwochmorgen einen Kleintransporter aus Polen an, wie die Bundespolizei mitteilte. Im Kofferraum fanden die Beamten sechs französische Bulldoggen und drei Dackelwelpen in kleinen Plastikboxen. Die Tiere sind den Polizeiangaben zufolge nicht artgerecht und vorschriftsgemäß transportiert worden.

In kleinen Kisten haben Beamte der Bundespolizei mehrere Hundewelpen in einem Transporter mit polnischen Kennzeichen gefunden. Bildrechte: Bundespolizei Ludwigsdorf