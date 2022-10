In Königshain sind am Morgen die Bewohner mehrerer Häuser in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben des Landratsamtes in Görlitz wurde in der Nähe der Wohnhäuser bei Baggerarbeiten im Dorfbach ein gefährlicher Stoff ausgegraben, der stark qualmte und brannte. Daraufhin kam die Feuerwehr Königshain und der ABC-Gefahrenzug des Landkreises Görlitz zum Einsatz.