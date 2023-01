Braunkohleausstieg Sachsens Umweltminister Günther: Mühlrose ist nicht Lützerath

Die anhaltenden Proteste in Lützerath lenken auch den Blick auf die Situation in Sachsen. Mühlrose im Lausitzer Braunkohlerevier sei mit Lützerath nicht zu vergleichen, betont Sachsens Umweltminister Wolfram Günther. Für Mühlrose gebe es nicht einmal eine Genehmigung für die Abbagerung. Trotzdem wurde 2019 ein Umsiedlungsvertrag unterschrieben. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohnen haben das Dorf am Rande des Tagebaus Nochten bereits verlassen.