Die Studie "Klimaschutz in der Lausitz zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze" war von "Fridays for Future" in Auftrag gegeben worden. Für Luisa Neubauer von "Fridays for Future" ist Deutschland kein Vorbild für das Erreichen der Klimaziele. "Wenn alle Länder sich so verhalten würden, wären wir bei 4,5 Grad", sagte sie bei der Vorstellung der Studie. Der Kohleausstieg müsse auf spätestens 2030 vorgezogen werden. Dass Menschen in Ostdeutschland schlechte Erfahrungen mit Strukturwandel gemacht hätten, dürfe keine Ausrede für dessen Verschleppung sein.