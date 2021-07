Im bevorstehenden Strukturwandel sieht der emeritierte Professor Wolfgang Herrmann von der TU München gute Entwicklungsperspektiven für die Lausitz und das Mitteldeutsche Revier. Es komme darauf an, die richtigen Themen mit den richtigen Menschen zu verbinden, die richtigen Expertisen in die Region zu bringen sowie Themen, die eine Multiplikatorwirkung für Wirtschaft und Gesellschaft versprechen, so Herrmann. Der Wissenschaftler hat die sächsische Regierung bei den Plänen für die Reviere beraten. Schon in Bayern hatte er die Verlagerung von Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in ländliche Regionen mitgeplant.