"Der frühe Vogel fängt den Wurm", dachten sich am Sonnabend einige Görlitzer. Doch als sie vor den Werkstätten des Görlitzer Theaters standen, hatte sich bereits eine Schlange gebildet, obwohl der Kostümverkauf noch nicht begonnen hatte. Bei nasskaltem Wetter samt Nieselregen standen sie an, um eines von mehr als 800 Kostümen zu ergattern.

Geduld und Anstehen waren gefragt beim Kostümverkauf in Görlitz. Die Schlange reichte durch das Treppenhaus über den Hof bis auf den Bürgersteig. Bildrechte: Uwe Walter

Der Zeitpunkt für den Kostümverkauf ist gut gewählt: Die fünfte Jahreszeit strebt ihrem Höhepunkt entgegen und in der Umgebung von Görlitz gibt es einige Faschingshochburgen. "Auch das war einer der Auslöser für den Kostümverkauf", sagt die Chefin der Kostümabteilung und Gewandmeisterin Monika Blaschke.

Meist waren die aussortierten Kostüme und Kleidungsstücke in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr benötigt worden. Es gab aber auch einige Ausnahmen, die in den Verkauf kamen, darunter das Brautkleid der Hauptdarstellerin aus "Evita". Die aufwendige Produktion war als Sommertheater im Stadthallengarten zu sehen und das Kleid findet keine Verwendung mehr im Theater.

Jörn Weichenhain war aus Ostritz gekommen, um sich in der Kostümabteilung neu einzukleiden. Bildrechte: Uwe Walter

Ein paar Schritte weiter probiert Juliana Grün Kleidungsstücke an. Ihr Plastekorb ist bereits farbenfroh gefüllt mit Röcken, Oberteilen und Einzelstücken: "Ich liebe den Zirkus, deshalb sind zahlreiche gestreifte Sachen darunter."

Und jetzt kommt ja auch der Frühling." Eine Frau steht mit ihren Töchtern an: "Wir wollen Kleider, vielleicht für die Jugendweihe oder Einschulung." Zwei kleine Mädchen rufen im Treppenhaus, während sie warten: "Ich will ein gelbes und ich will ein blaues Kleid."