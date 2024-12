In der Folge mussten zwei der vier Kraftwerksblöcke vom Netz genommen werden. Bei den Löscharbeiten wurden fünf Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Fernwärmeversorgung von Weißwasser und Boxberg blieb weiter gewährleistet, teilte die Leag mit. Der Schaden wird derzeit noch behoben. An den Weihnachtsfeiertagen sollen die beide betroffenen Blöcke wieder in Betrieb genommen werden.