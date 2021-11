Streit um Tarifvertrag Krankenhauspersonal in Weißwasser droht mit Warnstreik

Dass das vom Landkreis Görlitz getragene Krankenhaus Weißwasser in einer wirtschaftlich schwierigen Lage ist, weiß auch Sabine Baron. Aber man habe mit Augenmaß verhandelt, schließlich wolle man das Krankenhaus nicht in die Insolvenz treiben. Trotzdem sei die Lohnsteigerung gerade in Weißwasser dringend notwendig, sagt die Gewerkschafterin. Die Gehälter des Klinikpersonals lägen bisher bei 85 Prozent des Westniveaus. Damit sei das Krankenhaus im Vergleich zu den anderen Kliniken der Region tariflich mit am schlechtesten gestellt.