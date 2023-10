Die Görlitzer Stadträte haben in ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht für die Sanierung der Einäscherungsanlage des Krematoriums gegeben. Es war höchste Zeit, denn die Chefin des Städtischen Friedhofes Evelin Mühle hätte den Weiterbetrieb nicht mehr verantworten wollen.



"Die Alternative wäre ein Dichtmachen", sagte sie im Vorfeld der Sitzung. Denn die Anlage sei verschlissen, teilweise seien Steine abgefallen und Seitenwände eingestürzt. So steht es auch in dem Bericht, den sie dem Stadtrat vorgelegt hat. Ohne eine Sanierung des Ofens sei kein sicherer Weiterbetrieb mehr gewährleistet.