Geflüchtete aus der Ukraine haben ein Recht auf ein Basiskonto in Deutschland – auch ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Das hat die Verbraucherzentrale Sachsen MDR SACHSEN mitgeteilt. Vor einigen Tagen hatte ein deutscher Helfer in Görlitz zusammen mit zwei ukrainischen Kriegsflüchtlingen versucht, ein Girokonto bei der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien zu eröffnen. Das wurde verwehrt, mit der Begründung, dass die Personen nicht ausreichend deutsch sprechen würden. Diese Ablehnung widerspräche geltendem Recht, sagt die Verbraucherzentrale. Anspruch auf Abschluss eines Basiskontovertrags habe jeder, der sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufhalte. Das gelte auch für Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende.