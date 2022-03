Im Landkreis Görlitz sind bislang rund 300 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen worden. Diese Zahl nannte Landrat Bernd Lange am Montagmittag gegenüber Pressevertretern. Die Flüchtlinge seien in Privatquartieren untergekommen.

Der Landkreis selber hat in seinen Asylunterkünften Platz um rund 300 Menschen aufzunehmen. "Den anzubieten, ist nicht unser Ziel", sagte Landrat Lange. "Wir werden mit unseren Strukturen nur überbrücken." Das Landratsamt erwartet, dass vor allem junge Frauen mit Kindern und ältere Menschen im Landkreis Zuflucht suchen und dann auch länger bleiben. Deshalb will die Behörde die Geflüchteten in Wohnungen unterbringen. "Sie müssen, das ist meine feste Überzeugung, wie ein Mitbewohner im Freistaat aufgenommen werden und sich da auch so fühlen", erklärte Lange.

Privatleute melden Platz für 1.700 Flüchtlinge

Landrat Bernd Lange ist von der "unwahrscheinlichen Solidarität" im Landkreis begeistert. Bildrechte: LRA Görlitz/Holger Peschel Um geeignete Unterkünfte zu sammeln, hat der Landkreis eine Internetplattform einrichten lassen. Über die Webadresse ukraine-goerlitz.de können Privatleute Quartiere und Hilfsleistungen anbieten. In die Datenbank seien seit vergangener Woche Dienstag 312 Unterkünfte mit knapp 1.700 Betten eingetragen worden, sagt Sven Mimus von der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz. Die Angebote würden nun gesichtet und bewertet. Bis Ende dieser Woche sollen die Kommunen einen Zugang zur Plattform erhalten, um dort tagesaktuell einsehen zu können, welche Unterkünfte in einer Gemeinde noch verfügbar sind, kündigte Mimus an.

Über die Plattform seien von Landkreis-Einwohnern auch Übersetzerdienste, Kleidung oder Wohnungsausstattung angeboten worden. Dazu gab es bislang 35 Einträge. Sie würden an caritative Einrichtungen weitervermittelt, sagt Sven Mimus.

Landrat rät von privat organisierten Flüchtlingstransporten ab

Aus dem Landkreis fahren dieser Tage Menschen auch auf eigene Faust an die ukrainische Grenze, um Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen. Landrat Bernd Lange rät von solchen Aktionen ab: "Der Transport nach Deutschland ist eine Sache von Hilfsorganisationen und staatlichen Behörden." Einen Pkw chartern und mal hinfahren, so könne das nicht laufen, betont Lange. Das funktioniere nur, wenn man den Mitgenommenen auch eine Unterkunft anbieten könne. "Es kann nicht so sein: Ich fahre einfach mal hin und erwarte, dass mir andere die Unterbringung abnehmen. Das muss ich vorher klären, bevor ich losfahre", bekräftigt der Landrat.

Stimmt das vorher ab, wo ihr sie hinbringt! Sonst verärgert ihr euch, die, denen ihr helfen wollt und die, die aufnehmen wollen auch. Landrat Bernd Lange

Lange warnte zudem vor der unübersichtlichen Lage an der Grenze. "Ich weiß nicht, wen ich da einlade", sagt Bernd Lange. Das könne eine Frau mit Kind sein. Es könne aber auch ein illegal Eingereister sein. Der Landrat empfiehlt deshalb, sich vor solchen Vorhaben ans Ausländeramt zu wenden. Das Amt vermittle Helfer an Hilfsorganisationen, wo sie sich Konvois anschließen könnten.

Übersetzer und Seelsorger gesucht

Die Vertreter des Landratsamts warben weiter um Geld- statt Sachspenden für die Kriegsflüchtlinge. Kleidung und Lebensmittel würden erstmal nicht benötigt, erklärte Landrat Lange. Der Landkreis hätte Probleme solche Hilfsgüter zu lagern. Hygieneartikel und Verbandsmaterial seien aber nach wie vor sehr wichtig.

Der Landkreis sucht auch noch weitere russisch oder ukrainisch sprechende Menschen, die in den Kommunen als Sprachmittler helfen. Dafür hätten sich bei der Behörde bisher fünf Personen gemeldet. Auch im seelsorgerischen Bereich sieht der Landkreis Bedarf. Weil die Flüchtlinge durch die Kriegserlebnisse oftmals traumatisiert seien, benötigen sie auch da Hilfe.