Die Stolperschwelle steht auch für Shlomo Graber, heute Ehrenbürger von Görlitz. Er lebt in Basel, ist mittlerweile hochbetagt. Das Kriegsende hat er im Außenlager Görlitz erlebt, wo er am 8. Mai 1945 durch die Rote Armee befreit wurde. Wie seine Mithäftlinge auch leistete er Zwangsarbeit in der WUMAG, der Waggon- und Maschinenbau AG, ein Rüstungsbetrieb, wo unter anderem Motoren für Flugzeuge und Kriegsschiffe, Pumpen für V-Waffen, optische Geräte, gepanzerte Fahrzeuge und Granaten produziert wurden. Die Häftlinge in diesem Außenlager seien ebenso von SS-Wachmannschaften geprügelt, von Kapos schikaniert worden, so man es auch aus Auschwitz, Ravensburg und den anderen Konzentrationslagern kenne, so Breutmann.