Ein Amtsrichter in Weißwasser hat in einem beschleunigten Verfahren am Montag einen Mann zu einer siebenmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Polizei in Görlitz zufolge hatte der Verurteilte keine 24 Stunden zuvor mehrere Straftaten begangen. So habe der 34-Jährige auf der Straße einen Bekannten, der seine zweijährige Tochter im Arm hielt, mit einem Messer angegriffen und diesen leicht verletzt. Eine Blutkontrolle habe 1,48 Promille Atemalkohol und Cannabis-Konsum ergeben.