Die Kriminalpolizei ermittelt zu einem Knochenfund in Arnsdorf im Landkreis Bautzen. Ein Spaziergänger hatte am Sonntagabend im Ortsteil Fischbach in einem Wald an der Bundestraße 6 mehrere kleine Knochenteile entdeckt, teilte die Staatsanwaltschaft in Görlitz am Mittwoch mit. Die Obduktion ergab demnach, dass es sich möglicherweise um einen Säugling handelt, der einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein könnte.