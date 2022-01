Lehrermangel Kreiselternrat Görlitz: "Konkurrenzkampf um Lehrer wird schrecklich"

Der Lehrermangel in den Schulen bereitet Sachsens Kreiselternräten vor allem in ländlichen Gegenden große Sorgen. In Bautzen und Görlitz haben die Kreiselternräte am Mittwoch eine Plakataktion gestartet. MDR SACHSEN hat mit einem der Initiatoren, Ronald Lindecke aus Ebersbach-Neugersdorf, über die Hintergründe gesprochen.