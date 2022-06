Über die A4 in der Oberlausitz rollen täglich etwa 40.000 Fahrzeuge. Nach Dresden steigt das Verkehrsaufkommen auf mehr als 130.000 Fahrzeuge. Im Gegensatz zum Verkehrsaufkommen von oder nach Dresden ist in der Oberlausitz jedes zweite Fahrzeug ein LKW. Damit donnern an normalen Tagen etwa 600 Brummis pro Stunde auf der jeweiligen Richtungsfahrbahn nach Osten oder Westen. Vor oder nach Feiertagen verdoppelt sich die Anzahl der Brummis bei der Ein- oder Ausreise. Eine Folge war am Dienstag der Riesenstau in Richtung Dresden. "