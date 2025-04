Der Blütenexpress macht sich bereit für seine erste Saison. Ab Karsamstag rollt die kleine Bahn durch den Kromlauer Park und erstmals auch von dort zum anderen Höhepunkt der Region - dem Pückler Park. "Die Touren starten vom Parkplatz am Kromlauer Park bis nach Bad Muskau an den Kirchplatz", sagt Robert Paulik, der letztes Jahr noch Tagebaugeräte fuhr und heute am Steuer der elektrischen Touristenbahn sitzt.