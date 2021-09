Etwa 90 Tage brauche so ein Kürbis zum Wachsen, sagt Baumert. An guten Tagen schaffe er 30 Kilo innerhalb von 24 Stunden. Und der Wiegemeister bewertet am Ende, ob sich die rund drei Monate gelohnt haben. Denn das Kürbiswiegen in Ludwigsdorf ist für die Züchterinnen und Züchter nicht nur Spaß: Der Sieger kommt am Ende auf die Rangliste des Weltverbandes der Kürbiszüchter.