Seit fast einem Jahr geht das Spiel: Die Stadt Görlitz verschickt die Zahlungsaufforderung, Lisa Maria Baier geht in Widerspruch. Im Dezember waren es 9.000 Euro, die Görlitz forderte. Es sind die Materialkosten plus 1.000 Euro Ideenprämie, die der Künstlerin für ihre Kulisse-Installation im vergangenen Jahr ausgezahlt wurden. Inzwischen liegt die Forderung laut Baier bei knapp 12.000 Euro. Die 34-Jährige hat jetzt beim Dresdner Verwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Görlitz eingereicht. Die Geldforderung der Stadt sei ungerecht, begründet sie den Schritt. Schließlich habe ihr Kunstwerk existiert und existiere immer noch.

Zum Hintergrund: Für die Stadtraumausstellung "Görlitz Art" war der Entwurf von Baier prämiert und die Umsetzung finanziert worden. Die Frau baute vor der Stadthalle eine Holztribüne auf mit Filmleinwand und Kinositzen. Es wäre eine stimmige Hommage an "Görliwood" gewesen. Doch die Konstruktion hatte einen entscheidenden Schönheitsfehler, der mit dem Kulturamt so gar nicht abgesprochen war.

Ausgerechnet während der politisch aufgeheizten Situation in Polen wegen des verschärften Abtreibungsverbots, waren auf der Leinwand in Polnisch die drei Worte "Abtreibung ohne Grenzen" zu lesen. Die Verwaltung verlangte den Abbau der "Kulisse" und gewann den nachfolgenden Rechtstreit. Das unbequeme Werk befindet sich derzeit im Lager der Museen der Stadt Dresden.

Baier, gebürtige Görlitzerin, will aber auf keinen Fall Görlitz Ideenprämie und Materialkosten zurückzahlen. Schließlich habe das Werk vor der Stadthalle gestanden. Es sei ein schlechtes Zeichen für die Kunstfreiheit, wenn sie klein beigebe. Baier kenne viele Künstler und Künstlerinnen, die wegen Institutionen zurückgerudert sind und Einschnitte in ihr künstlerisches Handeln hingenommen haben. Auch aus Existenzangst. Sie wolle sich gegen diese Ungerechtigkeit wehren, sagt Baier, die vor wenigen Tage die Klage einreichte.

Eine positive Seite habe der belastende Streit, sagt die Künstlerin: Aus den Erfahrungen in Görlitz heraus ist in Dresden eine Galerie entstanden, die Frauen, Queeren und politischer Kunst Raum geben soll. "Hier herrscht absolute Kunstfreiheit. Niemand verlangt etwas, niemand will etwas zurückhaben", betont Baier. In der kleinen Galerie "Bias. Contemporary Flinta* Projects" in der Dresdner Neustadt stellen monatlich wechselnd Künstlerinnen aus.