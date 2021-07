"Kulisse" hat Konzeptkünstlerin Lisa Maria Baier ihre Installation genannt. Das Objekt des Anstoßes steht hinter Bauzäunen vor der Stadthalle, direkt an der polnischen Grenze. Es besteht aus fünf Kinosesseln. Wer darin sitzt, blickt auf ein Banner, auf dem unter anderem auf polnisch "aborcja bez granic" steht, Abtreibung ohne Grenzen. Damit greift Lisa Maria Baier, die an der Hochschule der Künste in Dresden Meisterschülerin ist, ein viel diskutiertes und heikles Thema in Polen auf: die Verschärfung des Abtreibungsrechtes.