Nur einen Steinwurf von der Neiße entfernt wohnt Ralf Heinemann in einem sanierten Gründerzeithaus. In die kleine Wohnung in Görlitz ist der gebürtige Thüringer erst vor einigen Monaten eingezogen - ganz in die Nähe seiner Schwester. Die tolle Stadt und vor allem die Nähe zum Riesengebirge und der böhmischen Schweiz haben es ihm angetan. Doch eine Sache belaste ihn, sagt Heinemann.

Alle Versuche scheitern

In Görlitz praktizieren zwei HNO Ärzte. Bildrechte: imago stock&people Seine Schwester habe ein chronisches Problem am Ohr und wollte sich einen Hals-Nasen-Ohrenarzt-Arzt holen. Er versuchte ihr zu helfen und suchte im Internet Telefonnummern und Adressen heraus, begann zu telefonieren. Doch am anderen Ende der Leitung hagelte es freundlich Absagen. Es würden keine Patienten mehr aufgenommen, hieß es. Selbst bei HNO-Ärzten in Niesky und Rothenburg hatte er keinen Erfolg. Heinemann ist sich sicher, in der Region gebe es einen dramatischen Mangel an Haus und Fachärzten.

Nein, den gebe es aktuell nicht, sagt die zweite Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV), Sylvia Krug. Zwischen Görlitz und Rothenburg praktizierten derzeit sechs HNO-Ärzte. Diese seien laut Statistik für 135.000 Menschen zuständig. Der Versorgungsgrad wäre damit gewährleistet. Anders sehe es in Löbau und Zittau aus, da haben wir einen Versorgungsgrad von rund 98 Prozent, sagt Krug. Und wenn der Wert unter 100 Prozent liegt, dann sei das ein Hinweis auf eine drohende Unterversorgung.

Im Raum Löbau Zittau wird noch ein HNO-Arzt gesucht. Dr. Sylvia Krug stellv. Vorstandsvorsitzende KV Sachsen

Auch sie könne es sich nicht erklären, warum Ralf Heinemanns Schwester abgewiesen wurde. Es gebe in der Region keinen generellen Aufnahmestopp. Allerdings könne es temporär vorkommen, dass Patienten abgewiesen werden. Sie sollten es einfach einige Wochen später noch einmal versuchen. Ein Terminangebot sollte den Patienten aber schon gemacht werden, so Krug. Dr. Sylvia Krug stellv. Vorstandsvorsitzende KV Sachsen

HNO-Ärzte sind auch im Kampf gegen Corona im Einsatz

Möglicherweise habe Heinemanns Schwester auch deshalb keinen Termin bekommen, da die HNO-Ärzte derzeit noch parallel arbeiteten. So würden diese Ärzte auch Impfungen durchführen oder an Corona erkrankte Patienten behandeln, sagt Krug. Sie nehme deshalb die Ärzte auch in Schutz.

Über die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung werden auch Facharzt-Termine vergeben. Bildrechte: imago images/photosteinmaurer.com