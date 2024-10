Auch das Auskunftssystem an den Bahnhöfen funktioniere nicht. "Die Zugausfälle werden nicht angezeigt", so die Länderbahnsprecherin Katerina Hagen am Mittwochmorgen. Für die Strecke zwischen Ebersbach und Zittau gibt es Ersatzverkehr mit Bussen. Reisende sollten sich am besten via DB-Navigator oder Länderbahn-Homepage informieren.