Das Landgericht Görlitz bildet an seinem Standort in Bautzen wieder Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare aus. Zum 1. Mai 2022 beginnen sechs angehende Juristinnen und Juristen ihren Vorbereitungsdienst in Bautzen. Das hatte es zuletzt vor 14 Jahren dort gegeben. Sachsens Justizministerin, Katja Meier (Bündnis90/Die Grünen), war am Mittwoch bei der Vereidigung der neuen Rechtsreferendarinnen und -referendare dabei.

Am Landgericht in Bautzen sollen in Zukunft Rechtsreferendare ausgebildet werden. Der Präsident des Landgerichts Görlitz, Friedrich-Leopold zu Stolberg, sagte MDR SACHSEN, er wolle den Standort Bautzen attraktiver machen. Die Erfahrungen der Referendarsausbildung in den 1990er hätten zudem gezeigt: "Die jungen Kollegen, die gekommen sind, sind gerne hier geblieben und haben festgestellt: 'Es ist lebenswert hier'." Es käme aber noch ein anderer Aspekt hinzu, meinte zu Stolberg: "Es hält auch uns jung, wenn wir in der Ausbildung am Ball bleiben."