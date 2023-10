In Görlitz hat am Mittwoch ein Prozess wegen Anlagebetrugs begonnen. Angeklagt sind nach Angaben des Landgerichtes fünf Männer und eine Frau. Ihnen wird vorgeworfen, gutgläubigen Geldanlegern Unternehmensbeteiligungen an angeblich hochrentablen Spielbanken und Casinos in Tschechien verkauft zu haben. Laut Anklage handelt es sich aber nur um einfache Spielhallen, unter anderem in Teplice, Liberec und Prag, die kaum Umsatz abwarfen. Rund 200 Opfer glaubten demnach den vollkommen unrealistischen Rendite-Versprechen und investierten insgesamt rund 18 Millionen Euro.

Die Anklageschrift des Mammutverfahres umfasst mehr als 100 Seiten, so das Gericht. (Symbolbild) Bildrechte: imago/ecomedia/robert fishman