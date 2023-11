Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten Geldanlegern Unternehmensbeteiligungen an angeblich hochrentablen Spielbanken und Casinos in Tschechien verkauft haben. Rund 200 Opfer glaubten demnach den vollkommen unrealistischen Rendite-Versprechen und investierten insgesamt rund 18 Millionen Euro.



Nach Angaben eines Sprechers müssen alle Angeklagten einen Wertersatz von insgesamt sieben Millionen Euro an die Geschädigten leisten. Damit sollen die Opfer die Chance erhalten, einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen.