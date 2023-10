Am Landgericht in Görlitz beginnt am Mittwoch ein Prozess wegen Anlagebetrugs. Angeklagt sind nach Angaben des Gerichts fünf Männer und eine Frau. Wie ein Gerichtssprecher MDR SACHSEN sagte, wird ihnen vorgeworfen, Anteile von tschechischen Spielbanken und Casinos zu teuer an Anleger verkauft zu haben.

Die Anklageschrift des Mammutverfahres umfasst mehr als 100 Seiten, so das Gericht. (Symbolbild) Bildrechte: imago/ecomedia/robert fishman