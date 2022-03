In einer mehr als einstündigen Erklärung bestritt der Mann das ebenso wie den Besitz kinder- und jugendpornografischer Dateien. "Eine psychisch labile Schülerin" habe das Szenario in der Schulbibliothek arrangiert, seine DNA an ihre Kleidung gebracht, erklärte er. Die Tür zu seinem Büro sei meist offen. Beiläufig erzählte er, dass er mit der Mutter darüber sprechen wollte, dass das Mädchen einen Freund hatte und sexuell aktiv war. Auch pornografische Aufnahmen auf in seiner Wohnung sichergestellten Laptops will er nicht aufgerufen haben. Die Geräte seien Eigentum der Schule und er habe sie nur zur Vorbereitung des Online-Unterrichts zu Hause gehabt.