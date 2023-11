Es war bereits seit Wochen angekündigt worden und am Montag wurde es offiziell von der Landesdirektion bestätigt. Der Landkreis Görlitz kann eine Bedarfszuweisung in Höhe von rund 40 Millionen Euro erhalten. Bevor das Geld fließt, muss der Kreistag am Mittwochabend den Haushalt und damit auch ein rigides Sparkonzept beschließen. Das Haushaltstrukturkonzept soll am Mittwochabend auf einem Sonderkreistag behandelt werden.