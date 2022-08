Das Landkino in Rietschen hat einen legendären Ruf im Norden des Landkreises Görlitz: Es war nämlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Pantoffelkino. Schon in den 1950er Jahren saß man dort in Sesseln oder auf Sofas, auf dem kleinen Clubtisch lag eine gehäkelte Decke und oft standen frische Blumen darauf. Die Leinwand war auf einer Bühne aufgebaut, wo Dorfkapellen im einstigen Kaisersaal für Stimmung sorgten. Während Filme auf der Leinwand flimmerten, knutschten Liebespaare in den Sesseln, man schlürfte am Sekt, oder genoss ein kühles Bier. Möglicherweise kommt alles das wieder, denn der Charme des Landkinos blieb trotz Sanierung erhalten.

Zwanzig gemütliche Sofas warten auf Liebes- und Ehepaare sowie auf kleine und große Filmegucker im Landkino Rietschen. Auch nach der Sanierung blieb das besondere Flair erhalten. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Der einstige Kaisersaal wurde in den vergangenen vier Jahren saniert, umgebaut und im Frühjahr als Kultur- und Begegnungszentrum "Lausitzer Eck" wieder eröffnet. Für das Zentrum ist der Verein "Kulturwerk" verantwortlich, der Verein "Kino-Cafe-Rietschen" betreibt das rekontruierte Kino und startet aus Anlass der Wiedereröffnung am Wochenende mit einem Familienfest.

"Es ist einfach wieder toll, hier drin zu stehen. Ich und unser ganzer Verein, wir sind so gespannt auf den auf die Wiedereröffnung am Wochenende", sagt die Vereinschefin Simone Schmidt mit glänzenden Augen.

Wir sind so gespannt und und erfreut, endlich hier wieder Filme zu sehen. Wir haben am Abend eine erste, dann noch eine zweite oder dritte Filmprobe gemacht. Die große Leinwand ist einfach nicht zu ersetzen, auch nicht durch einen großen Fernseher zu Hause. Simone Schmidt Vereinschefin Kino Rietschen

Simone Schmidt am Tresen im Landkino. Sie und ihre Mitstreiter hoffen, dass das Landkino wieder viele Besucher anzieht. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Während die Vereinschefin im Saal und am Tresen nach dem Rechten sieht und hin und wieder korrigierend zufasst, rauchen im Vorführraum die Köpfe. Nach der Zwangspause durch den Bau und Corona muss jeder Handgriff am Computer sitzen, damit es am Wochenende nicht zu technischen Pannen kommt. Alte Technik ist in Rietschen passé. Auch der Verein bekommt die aktuellsten Kinofilme vom Verleih auf einer Festplatte geliefert, andere Filme werden von einer Blue-Ray-Scheibe abgespielt und per Beamer an die Leinwand geworfen. Los geht es am Samstagabend mit "Jurasic World".

Auch in einem Landkino gibt es keine Filmrollen mehr. Vielmehr läuft alles über DVD, Festplatten und Computer. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Nicht nur das Bild muss stimmen, auch der Sound. Immer wieder stimmen sich die beiden Vorführer Wilfried Küster und Steve Kostreva ab, damit bei der Premiere nichts schief geht. Zwei Generationen von Filmvorführern ergänzen sich. Wilfried ist mit dem alten Vorführkasten groß geworden, der jetzt einen Platz links neben der Leinwand gefunden hat.

An alte Zeiten erinnert noch der alte Projektor neben der Leinwand. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Steve kennt sich mit dem Soundsystem und der computergesteuerten Technik aus. Beide gehören zu den 20 aktiven Mitgliedern des Vereins, der ehrenamtlich das Kino betreibt. 65 Kinofreundinnen oder Freunde sind es insgesamt.

Immer wieder kontrollieren die ehrenamtlichen Vorführer Ton und Bild, damit bei der Wiedereröffnung des Kinos nichts schief läuft. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Der Verein könnte aber noch einige aktive neue Mitglieder gebrauchen, sowohl als Techniker oder auch ganz einfach für den Tresen. "An der Theke können Sie sofort anfangen, da hätten wir noch ein Plätzchen frei", lacht die Vereinschefin Simone Schmidt.

Wo können sie in Deutschland bei der Arbeit, beim Bierzapfen kostenlos Filme gucken. Wo gibt es das noch? Simone Schmidt Vereinschefin Kino Rietschen

Unterdessen erstrahlen unter der Decke wieder die alten Leuchter und sorgen für Wohnzimmeratmosphäre im Kaisersaal.

Die historischen Deckenleuchten wurden restauriert. Auch sie sorgen für Wohnzimmeratmosphäre im Kinosaal. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Das Ambiente war früher ein bisschen anders, die gehäkelten Deckchen auf den Tischen fehlen zum Beispiel. Doch es wird viel getan für die Wohlfühlatmosphäre: "Zum Kuscheln auf den Sofas haben wir uns für eine Zahl von 40 entschieden, also für 20 Zweiersofas im Saal", erklärt die Vereinschefin: "Wenn man will, kann man da auch gut und gerne zu dritt darauf sitzen, also auch eine Familie hat Platz." Falls ein Film mehr Zuschauer anzieht, können Sessel oder Stühle dazu gestellt werden.

Fast vier Jahre lang konnte der Kinoverein sein angestammtes Domizil nicht nutzen. Deshalb haben alle ein wenig Bammel, ob das neue "alte" Landkino in Rietschen wieder angenommen wird. "Es wird sicherlich nicht leicht sein, die Leute wieder hierherzuziehen. Wir hoffen, dass die Neugier hilft und die Liebe zum Kino", sagt die Vereinschefin. Bei der Auswahl der Fime setzt der Kinoverein auf eine bunte Mischung, vom Kinderfim, Action und Arthouse-Filme, die gerne in Club- oder Programmkinos gezeigt werden.

In Rietschen ist den sanierten Kaisersaal "Lausitzer Eck" wieder das Landkino eingezogen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Bei den Preisen gab es Diskussionen im Verein. Wie teuer kann der Eintritt, wie teuer soll das Imbiss- und Getränkeangebot nach der Wiederöffnung werden? Bei den Erwachsenen gab es eine Preiserhöhung auf acht Euro, bei Überlänge auf neun Euro. Der halbe Liter Bier kostet 2.50 Euro. "Wir wollen, dass auch Familien mit mehreren Kindern sich jeden Kinofilm leisten können," fasst Simone Schmidt die Meinung ihrer Vereinsmitglieder zusammen: "Die Preise sind absolut verträglich und angemessen."

Ab kommender Woche soll es dann immer mittwochs und freitags am Abend Filmvorführungen geben. Am Sonntag sind aller 14 Tage Kinonachmittage für Kinder geplant.