Landrat Stephan Meyer stellte klar, dass die meisten der in dem Gutachten genannten Maßnahmen für ihn nicht in Frage kämen. In einer schriftlichen Stellungnahme schrieb er: "Eine vollständige Umsetzung des Gutachtens bedeutet einen Kahlschlag von wichtigen Aufgaben in unserem Landkreis im Bereich Kultur, Sportförderung, Kinder und Jugend und ÖPNV." Die Kreisverwaltung werde deshalb im Laufe des Jahres 2025 eigene Vorschläge zur Konsolidierung des Haushalts machen.