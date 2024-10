Der Landkreis Görlitz ist erneut knapp an der Zahlungsunfähigkeit vorbei geschrammt. Am Mittwoch hat der Kreistag mehrheitlich einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Damit soll ein Haushaltsdefizit in Höhe von 20 Millionen Euro abgefedert werden, wie der Kreistag mitteilte. Die Kreisräte der AfD und der Linken hatten gegen den Vorschlag gestimmt.