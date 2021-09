Der CDU-Politiker und Görlitzer Landrat Bernd Lange blickt nach der Bundestagswahl pessimistisch in die nahe Zukunft. Die sächsische CDU ist im neuen Bundestag künftig mit sieben statt zuvor zwölf Abgeordneten vertreten. Aus dem Landkreis Görlitz sitzt für die Union kein Kandidat mehr im Bundestag. "Wir haben jetzt in Berlin keine Stimme mehr. Ich mache mir wenig Hoffnung, dass der AfD-Direktkandidat Tino Chrupalla für die Region wirksam etwas bewegen kann", sagte Lange in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Auch sei das Image ein wirklich großes Problem.