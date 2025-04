Das Programm fürs 6. Lausitz Festival steht, los geht es am 24. August mit Shakespeare-Sonetten in der ältesten Brikettfabrik der Welt.

Als Highlight für die ganze Familie wurde die Oper "Krabat" angekündigt, die in Görlitz auf die Bühne kommt.

"Unsbewusst" lautet das Festival-Motto 2025, das neben Theater auch Tanz, Musik, Lesungen und Ausstellungen in der Strukturwandelregion Lausitz bietet.

Mit Poesie von Shakespeare wird das 6. Lausitz Festival am 24. August 2025 eröffnet: "Sonettfabrik" heißt das Stück, das aufgeführt wird in der ältesten Brikettfabrik der Welt in Domsdorf, die heute ein Technisches Denkmal ist. Regisseur Michael Sturminger schwärmte bei der Vorstellung des Festival-Programms 2025 am Montag von einem "ganz besonders magischen Ort".

Fabrik, Bergwerk, Kirche: Kunst und Musik an ungewöhnlichen Orten

Unter dem Motto "Unsbewusst" folgen bis 14. September weitere Theater-Aufführungen, Tanz, Performance, Lesungen, Musik von Klassik bis Jazz, zwei Ausstellungen sowie ein philosophisches Labor in der sächsischen und brandenburgischen Lausitz. Die Veranstaltungen finden oft an ungewöhnlichen Spielorten statt, neben alten Fabriken, auch in einem ehemaligen Bergwerk und in Kirchen, wie Intendant Daniel Kühnel mitteilte. Bildrechte: IMAGO/Rainer Weisflog

Das Festival-Motto möchte er verstanden wissen als Hinweis auf die Kraft von Kunst und Kultur zur Standortbestimmung und Selbstvergewisserung. Die sei notwendig, um sich die Welt von morgen vorstellen zu können, sagte er mit Blick auf die vom Strukturwandel bestimmte Region, die auch starke kulturelle Traditionen hat.

"Krabat"-Sage als Familienoper in Görlitz

Mit der Uraufführung der Familienoper "Krabat" erobert am 13. September die berühmte sorbische Sagengestalt in Görlitz die Bühne. Das Auftragswerk realisiert der Berliner Komponist Marius Felix Lange in Kooperation mit dem Gerhart-Hauptmann-Theater, wie Kühnel weiter ausführte.

"Die Fremden" in Weißwasser, Nachtführung an der Förderbrücke

Wegen der großen Resonanz feiert die Inszenierung von Shakespeares "Othello/Die Fremden" ein Comeback in einer ehemaligen Glasfabrik in Weißwasser, dafür hoch gelobt wurde im Vorjahr der junge Regisseur Marcel Kohler. In Kooperation mit der Bühne in Senftenberg wird an Heiner und Inge Müller erinnert, das prominente Dichter-Paar verbrachte laut Festival eine kurze aber schöpferisch-intensive Phase in der Lausitz. Zu erleben ist "Müller & Müller" als Live-Hörspiel und Beziehungsdrama in Verbindung mit einer Nachtführung auf der F60-Förderbrücke im Besucherbergwerk Lichterfeld-Schacksdorf. Bildrechte: Lausitz Festival / Marlies KrossLausitz Festival / Marlies Kross

Hommage an Arvo Pärt als Livestream

Zu den musikalischen Höhepunkten des Festivals zählt das Geburtstagskonzert für den estnischen Star-Komponisten Arvo Pärt. An seinem 90. Geburtstag am 11. September können Besucherinnen und Besucher in der Görlitzer Pfarrkirche St. Peter und Paul seinen Werken lauschen. Das Konzert wird europaweit live gestreamt.

Zum 125. Geburtstag von Kurt Weill gibt es beim Festival auch einen Liederabend mit Sängerin Ute Lemper in Bautzen.

Festival für eine Region im Wandel

Das Lausitz Festival findet seit 2020 jährlich statt. Im Zentrum steht der Gedanke des Strukturwandels der Region von der Kohleförderung zu einer Kulturlandschaft. Finanziert wird das Festival unter anderem durch die Länder Sachsen und Brandenburg sowie aus Mitteln des Bundes. Vor zwei Jahren standen die Programmverantwortlichen in heftiger Kritik, weil zwar große internationale Namen gewonnen wurden, Menschen, Perspektiven und Kulturschaffende aus der Region im Festival aber kaum eine Rolle spielten. Bildrechte: picture-alliance / dpa/dpaweb | Ralf_Hirschberger