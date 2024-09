Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

12. September 2024, 14:27 Uhr

Vieles hat sich geändert bei den Lausitzer Füchsen: Nach zwei erfolgreichen Jahren starten sie am Samstag in diese Saison mit 13 Neuzugängen. Bevor es am Freitag gegen die Kassel Huskies losgeht, konnten Medien einen Blick hinter die Kulissen in die "Füchse-Welt" werfen. Wie ist die Stimmung im Eishockey-Team?