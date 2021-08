Die Agrargenossenschaft See bei Niesky hat in diesem Jahr zwei Tonnen Lavendel geerntet. Im vergangenen Jahr waren es noch 150 Kilogramm gewesen. Der Betrieb baut erst seit vergangenem Frühjahr testweise auf rund zwei Hektar verschiedene Lavendelsorten an, um daraus Öl zu gewinnen. Aus der diesjährigen Ernte konnten 30 Liter Öl destilliert werden, so der Chef der Agrargenossenschaft, Andreas Graf. In den kommenden Monaten wolle man Partner suchen, um das Öl regional zu vermarkten. Derzeit werde dafür die Qualität des Öls analysiert, um die geeignetste Sorte für dauerhaften Anbau zu finden.