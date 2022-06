In der Debatte um Energieversorgung in Deutschland rücken die Kohle-Kraftwerke in der Lausitz wieder in den Fokus. Zur Absicherung der Wärmeversorgung sollen zwei Blöcke im Kraftwerk länger in der sogenannten Sicherheitsbereitschaft bleiben als geplant - aber nur für den Notfall. Bildrechte: dpa