Beim Bergbauunternehmen und Kraftwerksbetreiber Leag in der Lausitz haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie spricht von einem deutlichen und dauerhaften Plus für die Beschäftigten. Vereinbart wurde demnach, dass die Löhne und Gehälter rückwirkend zum 1. Februar in zwei Schritten um 7,5 Prozent angehoben werden.