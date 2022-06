"Die Grundwasserstände zeigten witterungsbedingte Absenkungen. Erst ab Mitte 2021 gab es leichte Entlastung in einigen Abschnitten. Das durch die Entwässerung ohnehin bedingte Absenken hat sich mit der Trockenheit verstärkt", berichtet Tobias Radach, Projektleiter Wassermonitoring beim Ingenieurbüro G. U. B. Freiberg am Montag in Schleife. Selbst Starkregen wie am 30. Mai 2018 mit 85,5 Millimeter Niederschlag binnen kurzer Zeit habe nicht dazu geführt, dass die Pegelstände des Grundwassers wieder entscheidend anstiegen. Dies führte bis in den August 2021 zur größten Dürreperiode seit 100 Jahren.