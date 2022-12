Innenstadtbelebung Zittau holt Glanz alter Zeiten zurück

Einst war Zittau eine reiche Handelsstadt. Die prächtigen Gebäude der Altstadt zeugen davon. Doch heute stehen viele Häuser und Geschäfte leer. Der Glanz alter Tage scheint in manchen Straßenzügen sehr fern. Unter dem Motto "Geschichte im Schaufenster" will eine Initiative dem nun etwas entgegensetzen. Dafür lässt sie alte Geschäfte und Lokale optisch wieder auferstehen. Das erste derart gestaltete Objekt hat Oberbürgermeister Thomas Zenker am Sonnabend gemeinsam mit den beteiligten Partnern vorgestellt.

Wo sonst mitten in bester Innenstadtlage ein leeres Schaufenster zu sehen wäre, ist nun ein prachtvolles Café aus den 1920er-Jahren zu bewundern - mit kleinen runden Marmortischen, kristallenen Kronleuchtern und kunstvoll gestaltetem Stuck an der Decke. Dabei ist das Café Zinn, das hier zu sehen ist, längst Geschichte. Doch eine riesige Fotofolie mit einem alten Bild des Cafés hinter der Scheibe erweckt es wieder zum Leben - zumindest zweidimensional.

"Das Café war damals so richtig hip und modern und seiner Zeit voraus", erklärt Citymanager Stephan Eichner, der sich gemeinsam mit dem Zittauer Verein "Lebendige Stadt", Zittaus Museumsdirektor Dr. Peter Knüvener, dem Unternehmer Thomas Krusekopf und der Stadtverwaltung an dem Projekt beteiligt.



Mit dem Projekt wolle man aufzeigen, welche Vielfalt an Handel und Gastronomie die Stadt einst zu bieten hatte, erklärt Eichner. Das soll nun Menschen dazu inspirieren, selbst einen Gastronomiebetrieb oder ein Geschäft in einem der leerstehenden Objekte zu errichten.