Beim ersten Elternabend sei den Müttern und Vätern noch versichert worden, dass die Klassenlehrerin die Kinder bis zur vierten Klasse begleiten wird, erinnert sich Elternsprecherin Julia Geyer-Gebler. Doch jetzt kommt es für die künftigen Drittklässler an der Fichte-Schule in Neugersdorf anders. Ihre Klassenlehrerin wird im neuen Schuljahr eine der beiden ersten Klassen an der Grundschule übernehmen.

"Meinem Sohn standen die Tränen in den Augen", sagt Geyer-Gebler. "Wir Eltern waren schockiert: Nach zwei Jahren, in denen die Kinder noch keinen normalen Schulalltag erlebt haben, wird jetzt die Bezugslehrerin abgezogen." Die Mutter sorgt sich um die Bildung ihres Jungen. In die Unterrichtsfächer, die bisher seine Klassenlehrerin gibt, werden sich im nächsten Schuljahr mehrere Lehrkräfte reinteilen.

Unsere neue Klassenlehrerin gibt nur Mathe, eine Quereinsteigerin gibt dann Deutsch und für Sachunterricht und Englisch weiß die Schule noch keinen Lehrer, man kann also von vier verschiedenen Lehrern für die Kernfächer ausgehen. Julia Geyer-Gebler Mutter aus Neugersdorf

Kinder brauchen Kontinuität

Durch den Personalmangel würden mittlerweile ganz viele Lehrer stundenweise abgeordnet. "Das ganze System läuft nicht richtig", so die Mutter. Dabei brauchen laut Geyer-Gebler gerade die Mädchen und Jungen Kontinuität, die wegen der Corona-Pandemie eine schwere Schulzeit durchlebt haben.

Eine Anfrage vom MDR SACHSEN bei der Schulleitung führte zum Verweis an das Landesschulamt (Lasub) in Bautzen. Der Behörde ist der Klassenleiterwechsel in Neugersdorf bekannt: Der Anfangsunterricht in den ersten und zweiten Klassenstufen sei mit möglichst erfahrenen grundständig ausgebildeten Lehrern zu gewährleisten, erklärt dort Lasub-Referent Vincent Richter. Die Eltern könnten sich gewiss sein, dass die Schulleitung die Entscheidung nach sorgfältiger Überlegung und Abwägung getroffen habe. "Die Schulleitungen haben dabei nicht nur die einzelne Klasse, sondern alle Schülerinnen und Schüler der Schule im Blick."

Keine Lehrkräfte im ländlichen Raum

Klassenleiterwechsel habe es an Schulen auch schon vor der Corona-Zeit und während Zeiten mit einer komfortableren Personalausstattung aus verschiedenen Gründen gegeben, so Richter weiter. "Gleichwohl ist es leider Realität, dass die Personaldecke gerade im ländlichen Raum in allen Schularten – auch an Grundschulen – sehr dünn ist." So dünn, dass Bezugslehrer häufiger von ihren Klassen abgezogen werden, beobachtet der Kreiselternrat Görlitz. "Klassenleiterwechsel werden perspektivisch der Standard werden", ist Ronald Lindecke, Vorsitzender des Kreiselternrates, überzeugt.

30 Millionen Euro für Nachhilfeangebote

Auf die Frage, wie in so einer Situation Corona-Lernrückstände bei Grundschülern aufgeholt werden sollen, verweist das Kultusministerium auf freigegebene Hilfen in Höhe von 30 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen dieses und nächstes Jahr Kinder unterstützt werden. "Einzelne Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen können auf dieser Grundlage Nachhilfe innerhalb der Schule oder gebündelt an Volkshochschulen oder von Nachhilfeorganisationen erhalten", heißt es als ein Beispiel.

Zur Unterstützung der Schulen bei der Angebotsumsetzung werde ab dem 5. Juli eine eigens eingerichtete Servicestelle im Landesamt für Schule und Bildung ihre Arbeit aufnehmen. Sie soll den Schulen bei der Organisation und finanziellen Abwicklung zur Hand gehen.

Ethik hatten wir noch nie und die Nebenfächer wie Kunst, Musik oder Sport kann man in den zwei Jahren an einer Hand abzählen. Julia Geyer-Gebler Mutter aus Neugersdorf