Polizei und Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag eine Leiche am Olbersdorfer See entdeckt. Die Polizei hatte den Hinweis erhalten, dass eine Person reglos im Wasser trieb. Als die Einsatzkräfte am Ort ankamen, konnten sie nur noch den Tod der Person feststellen. Die Ermittlungen über Identität und Todesursache der Person dauern an.

