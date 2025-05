Was passierte am 17. und 18. Mai 2025 im Laußnitzer Wald? - Die Polizei wird am frühen Morgen des 18. Mai in den Wald wegen Ruhestörung gerufen. Dort löst sie eine illegale Party mit rund 200 Menschen auf.

- Eine Stunde später, gegen 7:45 Uhr, finden Beamte des Polizeirevieres Kamenz eine leblose Frau nahe der B97 und nahe der Party-Fläche im Wald. Der Notarzt kann nur noch den Tod der 21-Jährigen feststellen.

- Erste Ermittlungen der Mordkommission ergeben, dass die Frau nach Messerstichen verblutet ist.

- Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger wird festgenommen und auf richterliche Anordnung einstweilig in einem psychiatrischen Fachkrankenkrankenhaus untergebracht.

- Gegen den Tatverdächtigen ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Totschlags.

- Ob und wie Zusammenhänge mit der illegalen Party im Wald bestehen, muss ermittelt werden.



Quellen: Polizei Görlitz und Staatsanwaltschaft Dresden