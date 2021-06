Ein großes Ereignis wird am Donnerstag nur klein gefeiert. Wie eine Sprecherin der Stadt Löbau MDR SACHSEN sagte, verlaufe alles im abgespeckten Rahmen. So ist ein symbolischer Festakt auf dem Altmarkt geplant. Den Auftakt liefert die Privilegierte Schützengesellschaft zu Löbau e.V. mit dem Salutschießen. Symbolisch für das Werden und Wachsen Löbaus wird anlässlich des Jubiläums eine Eiche an der Stadtmauer am Promenadenring gepflanzt.

Silvesterraketen im Sommer

Anschließend werde der Posaunenchor die Innenstadt erklingen lassen und das Collegium Canorum Lobaviense sorgt für weitere Unterhaltung an dem Abend. Die Stadtverwaltung bittet die Besucher, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Höhepunkt ist gegen 22:45 Uhr ein Höhenfeuerwerk mit Musik an der Skiwiese. Das Feuerwerk steigt ca. 160 Meter in die Höhe und soll von allen Seiten in der Stadt gut sichtbar sein. Die Stadt weist daraufhin, dass es in der Innenstadt deshalb immer wieder zu Straßensperrungen kommen kann.

Weitere Aktionen geplant

In den kommenden Wochen soll es anlässlich des Jubiläums weitere Aktionen in der Stadt geben. Wann allerdings das große Stadtfest zum 800. Geburtstag gefeiert wird, ist derzeit noch völlig offen. Entscheidend ist, wie sich das Pandemiegeschehen in der Oberlausitz in den kommenden Wochen entwickelt.