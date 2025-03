Zwei Jugendliche haben den Löbauer Bahnhof lahmgelegt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, liefen die 12- und 16-jährigen Mädchen am Sonntagabend zu Fuß im Gleisbereich zwischen den Messehallen und dem Bahnhof.

Die Polizeibeamten trafen die beiden Mädchen eigenen Angaben zufolge wohlbehalten an. Diese versicherten demnach, nicht in böser Absicht gehandelt zu haben. Sie hätten nur Fotos machen wollen. Die Jugendlichen seien an ihre Mütter übergeben worden.