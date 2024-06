Am Beruflichen Schulzentrum Löbau haben sich Schüler in dieser Woche drei Tage lang über den Lehrerberuf informiert und selbst in einer Schule hospitiert. Angeschoben hat das Projekt die Chemie- und Mathelehrerin Claudia Halang. "Wir erleben Tag für Tag den Lehrermangel bei uns an den Schulen", sagt sie über ihren Antrieb. "Und deswegen wollen wir schon frühzeitig die Schülerinnen und Schüler dafür interessieren, Lehrer zu werden." In der Oberlausitz ist der Lehrermangel besonders drastisch.