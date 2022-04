Jugendliche machen Politik Löbau bekommt einen öffentlichen Beachvolleyballplatz

Hauptinhalt

Jahre ist es her, dass Jugendliche in Löbau im Rahmen eines Politikprojektes Mitsprache in ihrer Kommune erhielten. Die damals formulierten Vorschläge wurden nicht umgesetzt. Jetzt hatten Jugendliche erneut eine Chance über eine Investition in der Stadt zu entscheiden. Diese soll tatsächlich verwirklicht werden.