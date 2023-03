Eine Motorradfahrerin ist am Sonnabendnachmittag auf der S112 zwischen Kittlitz und Krappen bei Löbau tödlich verunglückt. Die 56-Jährige war gegen 15 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann in Richtung Weißenberg unterwegs, informierte die Autobahnpolizei Bautzen auf Anfrage von MDR SACHSEN. Beide fuhren separat mit einer Maschine. Dabei habe die Frau in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Zweirad verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Danach war sie nach Polizeiangaben frontal gegen einen Baum gefahren. In einer Linkskurve verunglückte eine Motorradfahrerin tödlich. Bildrechte: Lausitznews

Ein Rettungshubschrauber wurde laut DRF-Luftrettung Bautzen zu der Unfallstelle gerufen, brach jedoch den Einsatz ab, als der Notarzt am Boden den Tod der Verunglückten feststellte. Der Mann der Motorradfahrerin wurde den Polizeiangaben zufolge noch vor Ort durch Helfer der Krisenintervention betreut. Am Motorrad sei ein Totalschaden von derzeit geschätzten 6.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Polizei aufgenommen. Die S112 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Motorradfahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Bildrechte: Lausitznews

ADAC gibt Tipps für Start in Motorradsaison

Bevor Bikerinnen und Biker wieder auf Spritztour gehen, empfiehlt der ADAC auch in diesem Frühjahr einen gründlichen Sicherheits- und Technikcheck für das Motorrad. Die Fahrzeuge sollten gründlich gereinigt und auf etwaige Schäden geprüft werden. Außerdem sollten auch routinierte Motorradfahrerinnen und -fahrer an einem Motorradtraining teilnehmen. Programme bieten viele Clubs für Zwei- und Vierradfreunde an.