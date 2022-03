Wie schnell der Ernstfall eintreten kann, hat die Crew von "Christoph 62" im Januar erlebt. Damals wurde sie von der Bergwacht Bad Schandau alarmiert, die eine gestürzte Person in der Bennohöhle im Bielatal meldete. Die Luftretter aus Bautzen sollten den Mann mit der Winde herausholen, da er kopfüber in die Höhle hineingestürzt war und sich schwer verletzt hatte. Der Einsatz ging gut aus, der Mann wurde ins Krankenhaus geflogen.

Solche Szenarien werden die Luftretter in den kommenden vier Tagen rund um Seifhennersdorf üben. Am Spitzberg und dem Großen Stein steht laut DRF Luftrettung das anspruchsvolle Windentraining auf dem Programm. Der Umgang mit der Rettungswinde werde zweimal jährlich umfangreich geschult, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitze. Der in Bautzen stationierte "Christoph 62" ist der einzige DRF-Rettungshubschrauber in Sachsen, der mit einer Winde ausgestattet ist.