Ein großer Saal mit knapp 200 Stühlen. Die allermeisten Sitze in der Aula des Joliot-Curie-Gymnasiums in Görlitz bleiben an diesem Abend leer. Nur ganz vorn sitzt eine kleine Gruppe von fünf Frauen und Männern. Das Thema in diesem Workshop: Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen.